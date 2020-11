Domenica Live | Max de I Fichi d’India, lo sfogo di Manuela Russo

Ieri nel programma Mediaset Domenica Live, ospite Manuela Russo ex compagna di Max de I Fichi d’India. Ecco perché sarebbe finita tra i due, la sua verità

A Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato l’ex compagna di Max Cavallari de I Fichi d’India, che si è sfogata sulla fine del loro matrimonio. Oggi lui continua a cercarla, ma secondo lei non lo fa perché vorrebbe ricominciare.

La storia d’amore di sei anni tra il comico de I Fichi d’India Max Cavallari e Manuela Russo è finita a marzo scorso come comunicato dallo stesso Max sui social. Manuela Russo, ospite a Domenica Live ha raccontato la sua verità a Barbara d’Urso: “Come tutte le favole possono finire, la nostra storia è finita già da un po’ di tempo. Quando è arrabbiato mi scrive di tutto. La verità è che forse non c’era la voglia di stare con me”.

Manuela ha spiegato cosa è accaduto ad un certo punto della loro lunga relazione: “Andava via e tornava di continuo, dalla promessa di matrimonio mai portata a compimento – e ci tengo a dirlo perché purtroppo per tutta Italia sono la moglie di Max dei Fichi d’India – ci ho creduto davvero tanto e ci sono stata molto male, ma eravamo arrivati al dunque per cui spesso ci si allontanava”.

Manuela Russo, “So di non averlo tradito, mi manca molto”

Il problema, come spiegato a Domenica Live, è che adesso lui sarebbe riapparso con “messaggi molto cattivi e ingiustificati”, accusandola di essere scappata e di averlo tradito. “Non so perché lo dice, so di non averlo tradito, ci siamo lasciati perché ultimamente le discussioni erano sempre più pesanti, non c’era più tolleranza, e questo ci ha portato ad allontanarci, tutto non aveva più senso”.

Manuela Russo non si spiega il motivo per cui Max l’accusa di tradimento. A far insospettire Max Cavallari forse sarebbero state delle foto con un suo amico. Barbara D’Urso le chiede se Max le manca. “Mi manca, certo. È stata una storia importante, ne ho sofferto molto, ho deciso di non cercarlo quando a marzo ha chiuso la porta per andare via perché ho capito che non aveva senso ricercarlo”.

L’ultimo messaggio al suo ex compagno è questo: “Spero che vada tutto bene e che trovi la serenità come sto cercando di fare io, non credo sia sereno”.

