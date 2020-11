Miriam Leone, lunedì e gli occhi brillano. Sotto la mascherina nasconde qualcosa – Foto

Miriam Leone e il suo inizio di settimana. Rossa e bellissima come sempre, con un sorriso che c’è ma non si vede

Miriam Leone non si ferma. Anche in un momento così difficile per il nostro Paese la bella catanese ed ex Miss Italia è al lavoro. È impegnata sul set di “Diabolik” il film interrotto nelle riprese più volte a causa dell’emergenza sanitaria, diretto da Monetti Bros, che la vede tra i protagonisti insieme a Luca Marinelli.

Il film, molto atteso, dovrebbe uscire nelle sale il prossimo 31 dicembre. Ma nulla è sicuro in tempo di Covid anche se nelle produzioni vige il massimo rigore e rispetto delle normative.

Nel cast l’attore Luca Marinelli come protagonista principale nelle vesti del personaggio immaginario dei fumetti e Miriam Leone che lo affianca in quelli di Eva Kant, la bionda compagna dell’idolo dei fumetti. Sarà bionda la bella attrice o manterrà il suo rosso fuoco anche in questo set così particolare?

Qualche giorno fa ha condiviso con tutti i suoi followers uno scatto dal set con pinzette e bigodini in testa ed il colore dei capelli non era né il suo rosso naturale e né tantomeno il biondo. Cosa ci riserverà la bellissima Miriam Leone?

Nel mentre oggi dalle sue Instagram Stories ci concede dei video molto molto intriganti. Per capire di cosa stiamo parlando vai su successivo.

Miriam Leone, quel sorriso che c’è man non si vede