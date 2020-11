Ilaria D’Amico, la giornalista sportiva arrossisce in diretta

Chi non ha mai fatto apprezzamenti sulla giornalista sportiva Ilaria D’Amico? Ieri in diretta Gianluca Valli ha fatto una battuta sul suo conto

Ilaria D’amico è una giornalista sportiva molto apprezzata sia per la sua bellezza che per la sua bravura, infatti sul campo è una delle migliori. E’ diventata nota soprattutto dopo che la sua relazione con Gigi Buffon è venuta a galla, i due sono insieme ormai da qualche anno ed hanno dato alla luce un bambino. La donna è abituata ai complimenti, ma ieri durante la diretta social organizzata da Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, non è riuscita a trattenersi ed è arrossita dopo una battuta da parte di uno dei partecipanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez | dopo Spinalbese il suo cuore è di un altro | FOTO

Ilaria D’Amico, la battuta del suo collega

“Quanti calciatori ci hanno provato con te?” ha chiesto Gianluca Vialli a Ilaria D’Amico che si è imbarazzata immediatamente. Entrambi hanno partecipato alla diretta social organizzata da Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con varie star del calcio internazionale. La presentatrice di Sky, per anni volto degli speciali di Serie A e Champions League, viene messa al centro dell’attenzione dal suo collega:”Quanti calciatori te l’hanno battuta in tutti questi anni? Sono sicuro che tantissimi ti avranno corteggiata”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Andrea Zelletta in crisi si sfoga nella casa: “Io così divento pazzo”

Visualizza questo post su Instagram NOTTI MAGICHE ….@championsleague Un post condiviso da Ilaria D’amico (@ilariadamico_real) in data: 24 Ago 2020 alle ore 2:41 PDT

“Ho capito come va a finire questa diretta… voi non sapete quante volte me l’ha chiesta in privato questa cosa”- risponde la D’Amico – “Sì vero ma non mi hai mai dato una risposta soddisfacente”, conferma Vialli. “Ma cosa vuoi la lista dei nomi e indirizzi? Neanche uno questa è la risposta ufficiale”, chiude la questione Ilaria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter