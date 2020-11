Pandemia: Chiara, giovane mamma di un bambino di tredici mesi muore a soli 21 anni: “Non aveva altre patologie”, fa sapere la famiglia.

Aveva solo 21 anni Chiara e, dopo essere stata in terapia intensiva per le complicanze del coronavirus, è morta lasciando il suo bambino, di appena 13 mesi. Una tragedia che ha colpito l’Italia e l’intera comunità di Romano Canavese, in provincia di Torino, dove Chiara viveva.

Una notizia che ha lasciato tutti gli abitanti del piccolo paese in cui abitava Chiara che non aveva altre patologie come sottolinea la famiglia e fa sapere il Tg1. Dopo essere stata contagiata e aver trascorso tre settimane in terapia intensiva, Chiara, purtroppo, si è spenta.

Chiara muore a 21 anni: è l’ennesima vittima della pandemia

Il coronavirus continua a spaventare il mondo e, in Europa, la situazione è sempre più difficile. In Italia, nonostante il bollettino del 9 novembre riporti numeri più bassi per il minor numero di tamponi effettuati, la situazione continua ad essere preoccupante. I numeri delle vittime in Italia sono 41750 e tra queste ci sono anche giovanissimi come Chiara la cui vita è stata spezzata via da un virus che continua a far paura.

Dopo le illusioni di un miglioramente, le condizioni della 21enne Chiara sono tragicamente precipitate e per lei non c’è stato nulla da fare. Il covid ha portato via la vita a Chiara e una mamma al bambino di tredici mesi che ha lasciato.

Dopo la tosse e un po’ di febbre, Chiara ha cominciato a sentire il respiro in affanno fino ad essere ricoverata in ospedale dove le viene diagnosticate una polmonite bilaterale da coronavirus. Chiara ha trascorso tre settimane in terapia intensiva fino a spegnersi del tutto.

“Non aveva patologie, nessun problema al cuore. Non riusciamo a capire come sia successo”, hanno spiegato i genitori come ha fatto sapere il Tg1. Anche loro sono risultati positivi al covid.

“La notizia ci ha lasciato attoniti – ha detto il sindaco del paese, Oscarino Ferrero – e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino. Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione”.

