Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 novembre: Vittorio è alle prese con Pietro, Stefania con Federico, ma per motivi diversi.

È un momento critico al Paradiso. Vittorio ha scoperto che è suo nipote Pietro il responsabile del furto e adesso non sa come gestire la cosa. Vuole bene a Pietro, ma non può permettergli di essere così indisciplinato. Nel frattempo Stefania sta vivendo un sogno ad occhi aperti: è stata assunta come Venere e presto uscirà insieme a Federico. Sembra che la vita non possa proprio andare meglio… ma sarà davvero così?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 novembre: l’appuntamento salta

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che la situazione non sarà tutta rose e fiori come Stefania l’aveva prospettata. Mentre le amiche Irene e Dora si impegnano per renderla impeccabile, infatti, la ragazza avrà un’amara sorpresa. L’appuntamento con Federico è saltato per via di un impegno. Stefania inizierà dunque a chiedersi se il ragazzo voglia davvero vederla.

Intanto Vittorio è alle prese con l’incerto futuro di Pietro. Al di là di ogni sua aspettativa, il giudice che ha in carico in ragazzo prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Piena crisi anche per Agnese, che è costretta ad assistere alla lite furiosa tra Luciano ed Umberto. Luciano ha deciso di recarsi a Villa Guarnieri per regolare i conti con il ragioniere, ma ne uscirà più distrutto ed adirato che mai. I due stanno discutendo ormai da tempo sul ruolo sempre più stretto che Umberto ha nella vita del figlio di Luciano e la situazione sembra destinata a non risolversi tanto in fretta.

