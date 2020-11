Bellissima e senza remore, Paola Saulino si mostra come mamma l’ha fatta su Instagram. E tanti altri sono i suoi scatti in questo modo.

Lei è così: Paola Saulino è spregiudicata, sfrontata, a volte sfacciata. Ed è il suo modo di esprimersi. La napoletana, 31 anni, è uno spirito libero. E come tale deve essere anche il suo corpo, che lei utilizza sfruttandone al massimo la femminilità ed il potere seduttivo che da esso scaturisce.

Come sempre, la Saulino si fa vedere in vesti – o anche senza, come in questo caso – più che succinte. Non prova alcun imbarazzo nel farsi vedere totalmente al naturale. Ed anzi, prova piacere nel potere constatare come i suoi ammiratori le rivolgano sempre tanti complimenti. L’attrice, influencer e modella si mette in mostra con vera naturalezza e del resto non potrebbe essere altrimenti. Fa questo per lavoro, e vale la pena guardare anche gli altri suoi post precedenti, nella pagina che segue.