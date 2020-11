Rider, dal 2021 saranno lavoratori dipendenti: novità nelle grandi città

Dal 2021 i rider di Just Eat saranno lavoratori dipendenti. Ci sarà una paga oraria e verranno garantite tutte le tutele

I rider sono riusciti ad ottenere quello per cui hanno combattuto con forza nel tempo: la regolarizzazione contrattuale. Just Eat, uno degli operatori più noti, ha introdotto infatti il modello europeo di contrattualizzazione dei rider. Dal 2021, quindi, i rider avranno un regolare contratto di lavoro subordinato, con previsioni di part-time e full time. E’ un modello di contratto già presente per i loro pari in altri paesi europei di nome “scoober“. I rider avranno una paga oraria e più tutele, conservando la flessibilità di cui necessitano molti lavoratori, spesso impegnati con lo studio o altre attività. Per le singole consegne, quindi, ci sarà soltanto un bonus.

Rider, arriva il contratto

Ci sarà, inoltre, una differenza tra piccole e grandi città. Nelle piccole realtà potranno lavorare con mezzi propri ma dovranno ricevere i dispositivi di sicurezza consoni al lavoro da svolgere. Nelle grandi città ci saranno invece a disposizione mezzi esclusivamente sostenibili, o scooter elettrici o e-bike. Troveranno, inoltre, casco, giacca e zaino. Ai rider saranno affiancanti dei riferimenti che lavoreranno con i propri mezzi, figure necessarie soprattutto quando si dovrà lavorare fuori città. “Una decisione – spiegano in una nota dall’azienda – che si inserisce in un percorso virtuoso che l’azienda sta seguendo da anni, volto a far crescere ed evolvere il mercato e a costruire un sistema sempre più al passo con le esigenze e le peculiarità del settore, migliorando il modello di business ma anche lavorando alla costruzione di un modello in grado di tutelare sempre di piu’ anche i lavoratori“.

Un passo avanti notevole che potrebbe di riflesso coinvolgere anche gli altri operatori del mercato. Un primo passo verso un lavoro con maggiori tutele e sicurezza. Il 2021 non è lontano per i rider. Tutto da scoprire il modo in cui l’intero mercato reagirà.

