Benedetta Rossi, diventa fumetto insieme al suo amato Nuvola – FOTO

La food blogger Benedetta Rossi ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram che la vede insieme al cane Nuvola, si tratta però di un fumetto donatole da Franzine

Quasi nessuno in Italia non sa di chi si sta parlando quando si nomina il suo programma dedicato al food “Fatto in casa per voi”. Benedetta Rossi è la cuoca marchigiana che è entrata in punta di piedi nelle nostre case con il suo fare semplice e le sue ricette gustose e di facile realizzazione, una sorta di Wilma de Angelis più aggiornata e seguita da grandi e piccini.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, improvvisamente cala il gelo: “Ma ha bestemmiato?”

“Fatto in casa per voi” è ormai un momento imperdibile per i tantissimi fan – 3,4 milioni solo su Instagram – che aspettano con ansia le sue ricette, soprattutto per la rapidità e semplicità con cui il format viene condotto dalla food blogger e con cui sono spiegate.

Lei ci aggiorna quotidianamente della sua vita privata con stories che coinvolgono il marito Marco, le zie e i suoi animali di casa. Ci ha anche aggiornato e fatto commuovere della recente scomparsa dell’amato cane Nuvola e la gioia invece dell’adozione in famiglia di Cloud, nuovo batuffolo (che poi in inglese Cloud significa “nuvola”) che sta riempiendo di amore ancora la coppia di sposi.

Franzine ha regalato a Benedetta un disegno che la ritrae insieme a Nuvola

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Grazie @franzinecomic Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:23 PST

“Nuvola cosa guardi? Il posto da dove continuerò ad amarvi” Così recitano le battute presenti nel disegno-fumetto che è stato donato a Benedetta Rossi dal bravissimo artista Franzine.

LEGGI ANCHE –> Bestemmia al Grande Fratello Vip: arriva la squalifica

Si tratta di disegno che ritrae per l’appunto Benedetta insieme a Nuvola stretti in un abbraccio caloroso seduti nel prato davanti casa, alle loro spalle un cielo stellato di notte e lo sguardo dell’animale rivolto verso la costellazione sfavillante davanti a lui.

I fan hanno premiato la condivisione con 124mila like in pochissime ore: “Caspita, come fa commuovere una semplice immagine” e “Un’immagine bellissima. L’amore che ti dà un cane è qualcosa di meraviglioso ❤️ sempre li al tuo fianco pronto a sostenerti sempre ❤️ è lui anche se non c’è più è sempre al vostro fianco ❤️”, “Mi fate piangere 😭”.

Benedetta ama moltissimo il piccolo Cloud che riempie le sue giornate e quelle di Marco, ma il pensiero corre sempre al vecchio Nuvola che per molti anni è stato al loro fianco e ha fatto tanta compagnia allietando anche le giornate più difficili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.