Grande Fratello Vip, improvvisamente cala il gelo: “Ma ha bestemmiato?”. Oggi i ragazzi hanno parlato di quello che è successo ieri in tardo pomeriggio con Stefano Bettarini

Stefano Bettarini ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip e i telespettatori si aspettano la squalifica stasera, ma non solo loro. Anche nella casa sta cominciando a girare la voce di quello che sta succedendo, e oggi è stato lo stesso Stefano ad esprimere le sue paure. Pare che in confessionale gli abbiano già anticipato che ci sarà un provvedimento per quello che ha detto ieri in tardo pomeriggio, e poco fa mentre era in giardino si è confidato con Francesco Oppini ed Enock che erano presenti al momento della bestemmia ieri.

Stefano Bettarini parla della bestemmia di ieri in codice, cala il gelo sulla casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi: “Ha bestemmiato?”

“Sono un po’ preoccupato per quello che è successo ieri pomeriggio, in tardo pomeriggio. Per quella cosa che ho detto”. Enock e Francesco hanno capito al volo e lo hanno rassicurato, dicendogli che probabilmente nessuno lo ha sentito. Tommaso Zorzi che era lì ad assistere alla scena tra i tre ragazzi, è intervenuto sconvolto: “Di che state parlando? Che succede? Brosio ha bestemmiato?”. Nessuno ha voluto spiegargli per non rimarcare quello è stato detto da Bettarini ieri sera e nella speranza che nessuno lo abbia sentito, ma fuori è stato sentito eccome e stasera ci saranno sicuramente dei provvedimenti per lui.

Intanto da fuori la casa è arrivata Nicoletta a difendere il suo compagno: “Non bestemmia, non è da lui, prega tutte le sere prima di andare a dormire” ha rivelato la sua fidanzata.