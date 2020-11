Jasmine Carrisi: le FOTO svelano degli angoli inediti, che incanto

Jasmine Carrisi svela dei veri e propri angoli tenuti nascosti fino a quel momento. Le foto riscuotono successo all’unanimità.

Jasmine Carrisi, la 19enne figlia del cantante Al Bano e di Loredana Lecciso è seguitissima su Instagram. Decisamente più social del fratello, neo 18enne, Jasmine posta continui selfie che sono un omaggio alla sua bellezza quasi nordica; folta chioma fluente bionda e occhioni azzurri, caratteristiche che rievocano nell’immaginario collettivo le principesse Disney. In quest’ultimo scatto condiviso 2 ore Jasmine è baciata dal sole in un luogo incantevole, si tratta delle Tenute di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco. Jasmine indossa una felpa nera di un noto brand di fascia alta e sorride verso l’obiettivo. Viso poco truccato è un incanto, infatti sono tantissimi i commenti che osannano la bellezza della giovane. Alle spalle di Jasmine, piante e della mobilia classica di pregio.

Jasmine Carrisi e lo scatto “green”, che meraviglia

Tra le storie del famosissimo social, Jasmine condivide una foto scattata qualche ora fa che mostra l’intero outfit; alla felpa nera infatti sopra citata, la 19enne abbina un pantalone bianco dalle linee e dal tessuto morbido con tasche belle comode, pratiche per affrontare le giornate con il massimo comfort. Capelli sciolti, Jasmine scatta la foto davanti allo specchio che mette in risalto tutto quello che la circonda: a parte l’arredamento che sembra, almeno dai dettagli visibili alle sue spalle, contaminato da elementi moderni, come la panca bellissima dalle tinte beige le cui curve rievocano vagamente la coda di un pavone.

Ma il vero incanto è oltre le ampie finestre che mostrano dei prati e alberi verdi che sono davvero incantevoli. Il verde che circonda la tenuta di Al Bano è veramente un sogno.

