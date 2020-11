Barbara D’Urso nel mirino dei social: “Vergognati, sei un essere ignobile”. La conduttrice è finita nell’occhio del ciclone per aver reso “famosa” Angela da Mondello, che ha girato un videoclip per il suo tormentone

Barbara D’Urso è finita nel mirino dei social. Ricordate Angela da Mondello? Come dimenticarla, considerando che è diventata una vera e propria influencer nelle ultime settimane. L’abbiamo conosciuto in un servizio andato in onda a Live Non è la D’Urso in piena pandemia, e da allora il suo “non ce n’è covid” è diventato un vero e proprio tormentone. Dopo l’estate Barbara l’ha ospitata nel suo programma tramite una video chiamata e le ha promesso che l’avrebbe invitata anche in studio, appena sarebbe stato possibile spostarsi. Ieri, quando è venuta fuori la notizia che Angela stava girando un videoclip musicale con la sua “non ce n’è covid” è partita la polemica sui social.

Barbara D’Urso criticata per aver reso famosa Angela Mondello: “Sono morte migliaia di persone!”

Sul web è partita una polemica contro Barbara D’Urso per aver reso famosa una donna che sta lucrando su una tragedia che ha coinvolto tutto il mondo. “Migliaia di morti, gli ospedali in ginocchio, l’economia in crisi, abbiamo vissuto una vera e propria tragedia e Angela da Mondello fa un videoclip su “non ce n’è covid” con la benedizione di Barbara D’Urso” scrivono tutti sui social, increduli per il successo che ha ottenuto una donna qualunque e che non ha nessun talento particolare.

Barbara risponderà a queste accuse? D’altronde è stata davvero lei a “regalarle”, se così possiamo dire, il mondo della televisione e tutto il successo che è arrivato dopo.