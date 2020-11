Elisabetta Gregoraci messa con le spalle al muro: “Dì tutta la verità!”. Oggi mentre i ragazzi prendevano il sole in giardino, qualcuno da fuori ha urlato un messaggio alla famosa conduttrice

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono a capolinea, e non poteva essere altrimenti dal momento che Elisabetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha un fidanzato che la aspetta. L’ultima conferma è arrivata con l’aereo che è passato sulla casa qualche giorno fa, con scritto “Luce Charlotte”. Lei ha detto che sono due sue amiche, ma qualcuno ha tirato fuori una vecchia intervista dove lei ha rivelato che questi sono i due nomi che vorrebbe dare a due sue ipotetiche figlie femmine. Stanno uscendo fuori troppe cose che l’hanno incastrata: pare proprio che la Gregoraci sia fidanzata da mesi e anche ufficialmente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Elisabetta Gregoraci è fidanzata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e i fans vogliono la verità: il messaggio fuori

I fans della coppia, sentendosi presi in giro per aver creduto nell’affetto nato tra di loro, sono andati fuori dalla casa ad urlare. “Gregorelli, Elisabetta, dì tutta la verità!” hanno esclamato. Gli autori hanno prontamente messo la musica per coprire le voci, ma la frittata oramai è stata fatta. Nella casa ora si stanno chiedendo tutti di che verità stanno parlando. Al momento delle urla sia Pierpaolo che Elisabetta erano assenti e ora tutti si domandano se diranno ai due quello che è stato urlato fuori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Perché Elisabetta non ha confermato di essere fidanzata nella casa e ha portato avanti questo flirt che, per ovvi motivi, non poteva avere un futuro? Stasera sicuramente si parlerà di questo in puntata.