Clizia Incorvaia, top rosa e scollatura da infarto: the best fashion – FOTO

Clizia Incorvaia fotografa la realtà con un pizzico di malizia, fuoriuscente dal vestito rosa e dal profondo della sua scollatura: da brividi

Visualizza questo post su Instagram Sono un Teddy 🐻 @hkwooman #adv Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 3 Nov 2020 alle ore 5:26 PST

Ancora una volta ai piedi di uno scatto super fashion, nonchè all’insegna di un mondo di bellezza, nonostante il successo, tutto da scoprire. Clizia Incorvaia si ritiene essere la “mosca bianca” d’eccezione, tiratasi fuori non si sa come, dal tunnel oscuro del male.

In realtà c’è un perchè ed è anche un piacere per i follower scoprire che tra lei è l’amore tra un pò sarà un tutt’uno. E’ arrivata persino sulle emittenti giornalistiche di cronaca e ultima ora, la notizia che il compagno di Clizia, Paolo Ciavarro ha messo l’anello al dito della sua fidanzata

A detta di lei, per ora è solo una promessa, che va mantenuta e null’altro. Tra la coppia, il “buongiorno” si è già intravisto dal primo mattino, quando il loro “galeotto” incontro al Grande Fratello Vip fu decisivo per le loro sorti d’amore. Proprio dentro casa nacque la scintilla che ha fatto calamitare perfettamente le due “pedine”, le quali hanno manutenuto la loro prima promessa: continuare a frequentarsi anche fuori dal reality

Clizia Incorvaia, bellezza senza confini: i postumi di una quarantena “che mi ha reso diversa”

Visualizza questo post su Instagram La prima tuta della mia vita🤫🤟🏻#quarantinemood Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:01 PST

“Non svegliatemi da questo bellissimo sogno!” -. Così si può riassumere il momento di estasi di Clizia Incorvaia, l’ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip, dove ha “scovato” la sua ragione di vita.

Ogni momento è quello adatto per celebrare alla massima potenza, il sentimento speciale dell’amore, che ha unito due “cuori”, desitnati a vivere sotto la stessa capanna. Dopo la separazione con Saracina, per Clizia è tutta un’altra “musica”. La testimonianza arriva direttamente sdalle frequenze d’onda social e in particolare da Instagram, dove la fashion ex “gieffina” vanta 561 mila preferenze.

Chi se non lei sarebbe potuta crescere di “pane e moda”, con i maggiori scatti di una bellezza stile “blondage“, come ai tempi del romanticismo. Per lei c’è un album di esperienze di vita fantastiche, ultimamente “annerite” dal coronavirus. “Questa quarantena mi ha cambiato” – afferma Miss Clizia.

Visualizza questo post su Instagram Questa quarentena mi ha reso una donna diversa #day4🧚 @vlady_mua Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 9 Nov 2020 alle ore 12:24 PST

Il nuovo look la fa da padrona, nel bel mezzo di una scollatura strabordante di sensualità. Il “solco” ispirato da una camicetta sexy di colore rosa è diventato tutto ad un tratto, un sogno piacevole per i fans, completamente estasiati da una bellezza afrodisiaca

