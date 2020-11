Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di ieri sera del GF Vip: il riassunto dei momenti più salienti della serata

Diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip che si è aperta con gli auguri rivolti a Patrizia De Blanck per i suoi 80 anni. Proprio lei riceverà nel corso della serata diverse sorprese tra cui la visita della figlia Giada che ha potuto riabbracciare la madre. Per l’occasione gli autori hanno pensato di utilizzare un sistema di sicurezza che permettesse alle due di farlo rispettando le norme anti Covid.

Non è stata pero’ l’unica ospite della puntata, come anticipato Alba Parietti ha fatto il suo ingresso in casa. Dapprima per un confronto con Tommaso Zorzi alla quale ha rivolto tenere parole e il quale ha ringraziato per la vicinanza al figlio Francesco Oppini, poi facendo una sorpresa proprio a quest’ultimo. Madre e figlio si sono incontrati in passerella e seppur mantenendo le distanze si sono scambiati parole di affetto e amore. Il concorrente del GF Vip ha capito di voler sistemare alcuni aspetti del loro rapporto e lo ha fatto anche grazie alle conversazioni avvenute proprio con l’influencer Zorzi. In seguito poi alle discussioni avvenute in casa a causa delle loro espressioni di affetto, la Parietti invita il figlio a esternare i propri sentimenti senza doversi necessariamente giustificare. “Se vuoi baciare Tommaso fallo e basta“, ha sottolineato.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, Aurora Ramazzotti e la confessione shock: “So chi mi ha potuto contagiare…”

I nuovi concorrenti a casa: Stefano Bettarini squalificato, Paolo Brosio eliminato

La puntata si è aperta con un provvedimento disciplinare preso nei confronti di Stefano Bettarini, entrato lo scorso venerdì. L’ex calciatore si è lasciato andare a un’espressione additata come imprecazione e il regolamento in questi casi è molto chiaro: il concorrente è stato squalificato. Solo poco più tardi il televoto da casa ha decretato anche l’eliminazione di Paolo Brosio, dopo un testa a testa con Francesco Oppini. Ironico che siano stati proprio due dei tre nuovi concorrenti a dover abbandonare la casa a pochi giorni dalla loro entrata.

Non sono mancati gli scontri che hanno visto protagonista Dayane Mello e diversi concorrenti che l’accusano di strategia nei confronti di Rosalinda Cannavò. Secondo loro la sua vicinanza all’attrice non è totalmente genuina e gli animi si agitano. Il conduttore volta pagina ma questa dinamica sembra lontana dall’essere effettivamente risolta.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi spietato contro Andrea Zelletta: “Vuole fare la vittima”

Un momento toccante ha visto coinvolta l’esuberante Maria Teresa Ruta che in una clip racconta un trauma vissuto quando era appena ventenne. Una violenza sessuale subita che l’ha portata a dover fare i conti con le proprie fragilità. Il momento si conclude con un forte messaggio lanciato a tutte le donne: “Non è colpa vostra, non lo è mai!“.

Infine le nomination hanno portato al televoto di questa settimana Stefania Orlando e Massimiliano Morra, ma Alfonso Signorini anticipa che nessuno sarà definitivamente eliminato nella puntata di venerdì.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter