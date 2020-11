Emma, una sexy bomba di simpatia in tacchi alti – FOTO

Emma Marrone manda in visibilio i suoi fan con uno scatto sexy e ironico pubblicato sui social network

Emma Marrone sexy e ironica come sempre incanta il suo pubblico con uno scatto in cui “si spara una posa”. L’artista romana scherza assumendo una posa degna di quelle che impegnano le migliori top model nei servizi delle riviste platinate. La bella salentina si mostra circondata dalla natura, l’unico elemento urbano è un muretto sul quale nella foto appoggia il piede, quasi a volerlo scavalcare come se volesse lanciarsi e sfidare il mondo. Emma indossa una blusa beige e pantaloni a zampa di elefante. Uno stile che tende al vintage e che è risaltato dagli stivaletti marroni che la cantante mette in primo piano. Lo sguardo da pantera chiude l’immagine perfetta di una donna che pur sapendo di essere brava e bella non rinuncia a prendersi in giro scherzando sulle capacità del suo fascino.

LEGGI ANCHE -> Bianca Guaccero in blue style è una bomba di sensualità, che fisico FOTO

La foto di Emma: un’esplosione di simpatia e bellezza