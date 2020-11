Mercedesz Henger, l’allenamento si trasforma in uno spettacolo per adulti: che bombe per la figlia di Eva. Sudore e top e i fans sognano.

L’allenamento di Mercedesz Henger diventa bollente. In tenuta ginnica, dopo una corsa rigenerante, la figlia di Eva Henger fa sognare i fans mostrandosi stanca, sudata, con i capelli raccolti disordinatamente in una coda e una scollatura che fa sognare tutti i suoi followers che adorano vederla sotto tutti i punti di vista.

Auricolari per la musica, felpa e leggins per Mercedesz che comincia il suo allenamento bollente camminando lentamente per poi aumentare la velocità. Sola, si gode il panorama senza rinunciare all’allenamento. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, la figlia della Henger mostra gli alberi che la circondano regalando un panorama mozzafiato e romantico ai suoi followers.

“Non mi piace essere ripetitiva nelle storie, ma come faccio a non farvi vedere questa bellezza?”, chiede Mercedesz che appare bellissima senza un filo di trucco. “Mi sono svegliata malissimo, mille pensieri e la cosa che mi fa sentire meglio è fare una passeggiata/corsa”, spiega ancora Mercedesz che poi si mostra anche sudata alla fine della corsa.

Mercedesz Henger, la schiena sensuale e senza nulla addosso è da infarto