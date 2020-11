Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi follower: la cantante ha condiviso l’ennesimo scatto da infarto.

Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi 670mila follower. La cantante è in splendida forma e le sue curve da sogno sono spesso in primissimo piano nelle fotografie spettacolari condivise sui social. La 52enne è in splendida forma e si allena ancora con costanza e regolarità. Dopo aver emozionato in televisione, la nativa di Genova continua a strappare consensi anche sul web. La Salerno, poco fa, ha postato l’ennesimo scatto da capogiro. La cantante in intimo è sempre una bellissima visione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara si toglie tutto, resta senza reggiseno: da favola – FOTO

Sabrina Salerno in intimo: che forme!!

Visualizza questo post su Instagram Show must go on. 📸 @marcorossiphotographer Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 10 Nov 2020 alle ore 9:15 PST

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è semplicemente spettacolare. La 52enne mette in mostra il suo corpo incredibile, con un intimo davvero particolare. Il suo seno conquista come al solito la scena, e la bellezza del suo volto non passa di certo inosservata. Il post ha raccolto in breve tempo 27mila cuoricini e numerosi commenti. “Divina Sabrina”, “Sei bellissima e sei una donna straordinaria”, “Meravigliosa la tua foto”, si legge. Gli utenti apprezzano sempre i suoi contenuti, le sue stories e i suoi scatti esplosivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michela Quattrociocche sogna ad occhi aperti: sguardo irresistibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Ieri: baby Salerno…😉😱 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:00 PST

La cantante, qualche giorno fa, ha condiviso uno scatto risalente a tantissimi anni fa. La nativa di Genova aveva già un corpo magnifico e le sue curve mandavano in estasi i telespettatori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter