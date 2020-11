Colpito dalla compagna con un soprammobile di cristallo: uomo ricoverato in ospedale

Un uomo di 52 anni è stato ricoverato in ospedale a Sassari, dopo essere stato colpito da una mela di cristallo lanciatagli dalla compagna al culmine di una lite.

Una lite in casa tra due compagni è culminata con il grave ferimento di un uomo di 52 anni. È accaduto nel pomeriggio di domenica a Bancali, frazione del comune di Sassari. Stando ad una prima ricostruzione, al culmine di una lite, la donna avrebbe afferrato un pesante soprammobile e lo avrebbe scagliato contro il compagno colpendolo alla testa. Sul posto, allertatati dalla stessa donna, sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure al 52enne e lo hanno trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia che adesso sta indagando sull’accaduto.

Sassari, colpisce il compagno con una mela di cristallo al culmine di una lite: 52enne in prognosi riservata

Ha colpito il compagno con un pesante sopramobile di cristallo al culmine di una lite e ha chiamato i soccorsi. Questo quanto accaduto all’interno di un appartamento a Bancali, frazione di Sassari, nel pomeriggio di domenica 8 novembre. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de L’Unione Sarda, i due conviventi avrebbero ingaggiato una discussione, al termine del quale, la donna ha afferrato un soprammobile di cristallo a forma di mela e lo ha scagliato contro il compagno, un uomo di 52 anni, ferendolo gravemente alla testa. La donna ha poi avvertito i soccorsi spiegando quanto accaduto.

Presso l’abitazione è arrivato il personale medico del 118 che ha ritrovato il 52enne accasciato al suolo in un lago di sangue ed in arresto respiratorio. Lo staff sanitario ha, dunque, prestato le prime cure all’uomo e lo ha trasportato in ospedale, dove si trova adesso ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che adesso stanno indagando per ricostruire la vicenda nei dettagli, coordinati dal sostituto procuratore Enrica Angioni.

L’autrice del gesto, ritrovata in stato di shock, ha ammesso agli agenti di aver colpito il compagno raccontando quanto accaduto. La donna, come riporta L’Unione Sarda, è stata segnalata all’autorità giudiziaria.

