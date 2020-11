Si riprende mentre tiene in mano un pericoloso pesce. Il video è virale su TikTok

Sta spopolando sul web un video caricato su TikTok da Jeffrey Coleman mentre solleva un pesce pietra, tra gli animali più pericolosi al mondo

Il pesce pietra (nome scientifico Synanceia verrucosa) è un pesce d’acqua salata, e tra gli animali velenosi acquatici è quello con il veleno più potente in assoluto poiché ne contiene in grandi quantità in ognuna delle sue 13 spine dorsali. Non sappiamo se il giovane che ha pubblicato il video su TikTok mentre ne sollevava uno con una mano, sapesse la pericolosità di ciò che stava facendo o fosse solo incoscienza.

LEGGI ANCHE -> Muore a 17 anni dopo un trapianto di midollo osseo

Il video ha ottenuto più 100mila visualizzazioni in pochissime ore e sta diventando virale nel web. Nel filmato si vede un ragazzo, Jeffrey Coleman, che si riprende mentre cammina nelle acque australiane quando incappa in un pesce pietra, che sembra confondersi benissimo tra la sabbia e le rocce della zona.

Jeffrey si mette le ciabatte e lo solleva delicatamente con la mano invitando gli spettatori a non imitarlo spiegando anche la seria pericolosità del pesce, dopo qualche secondo lo lascia andare.

Il pesce pietra è tra gli animali più pericolosi al mondo

Vista la pericolosità del gesto di Jeffrey molti lo hanno classificato come folle e senza senso, in quanto il ragazzo avrebbe potuto morire se punto.

Il pesce pietra, come vediamo nel video, è così chiamato perché assomiglia ad una vera e propria pietra tra i 30 e i 40 centimetri ed ha un colore che varia dal marrone scuro, grigio fumo, fino al rosso acceso. Si tratta di alcuni escamotage che ha sviluppato negli anni per non farsi trovare e mimetizzarsi bene con l’ambiente circostante, sotto la sabbia o dietro le rocce per l’appunto.

LEGGI ANCHE -> Milano, morto a 53 anni per un malore l’ex presidente di Indesit

Il veleno si trova nella parte dorsale e nella cresta che solleva quando è minacciato – come fa il riccio d’altronde – e dove ci sono gli aculei pieni di veleno che se arriva a contatto con un corpo estraneo provoca tachicardia ed insufficienza cardiaca, paralisi momentanea e addirittura la morte se non curato repentinamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.