Ana Mena, uno schianto con look sportivo: gambe da infarto – Foto

La sensuale cantante spagnola Ana Mena sempre più bella: anche con un look sportivo lascia tutte senza fiato, le gambe sono da infarto, foto.

Quando si è belle come lo è la sensuale cantante spagnola Ana Mena, anche con un look sportivo, si lascia tutti senza fiato. Seduta su un comò, con dei pantaloncini perl’allenamento, scarpe da ginnastica e cappellino a corprile il capo con i lunghi capelli biondi che le cadono sulle spalle, Ana Mena è un vero incantato.

In attesa di poter tornare sul palco dai suoi fans che attendono la sua musica, Ana Mena si mantiene in perfetta forma sfoggiando un look sportivo moderno e per nulla banale. Sempre bellissima, a lasciare senza fiato i followers, è lo sguardo dell’artista, ma anche le gambe che, fasciate da un pantaloncino sportivo, incantano anche quando vengono lasciate scoperte da un vestito più sensuale.

Ana Mena, forme mozzafiato con il vestito maculato