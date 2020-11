Benedetta Fatto in casa, la ricetta dei taralli dolci al vino bianco – VIDEO

Nuova video ricetta per una delle nostre food blogger preferite. Benedetta Rossi stavolta ci propone quella dei taralli dolci al vino bianco.

Professionale e dinamica. Benedetta Rossi conquista sempre tutti con il suo fare garbato e mite e per le sue ricette veloci facili da replicare a casa anche da chi ha poca manualità ed esperienza, il suo canale YouTube è ricco di spunti da cui prendere ispirazione per piatti succulenti buoni per ogni occasione.

Direttamente invece dal programma di Real Time “Fatto in casa per voi” ci arriva la video ricetta di un piatto tipico di tutto il Sud Italia non solo della Puglia, i taralli dolci al vino bianco, preparati solo con 5 ingredienti. Vediamo come realizzarli a casa nostra con il suo aiuto.

Ingredienti per preparare i taralli dolci al vino bianco

200ml di vino bianco

200ml di olio di semi di girasole

2 cucchiai di zucchero

1 bustina di lievito per dolci (16g)

500g di farina 00

altro zucchero per guarnire

Preparazione

In una ciotola capiente versare i 200 ml di vino bianco, i 200 ml di olio di semi di girasole, 2 cucchiai di zucchero e la bustina di lievito per dolci. Aggiungere poco alla volta agli ingredienti tutta la farina e solo quando l’impasto sarà più compatto impastare con le mani spostandosi direttamente sul piano di lavoro.

Preparare un piatto con dello zucchero e una teglia rivestita con un foglio di carta da forno. La parte più “difficile” è dare la forma ai taralli dolci al vino bianco: prendere un pezzetto di pasta e allungarlo sul tavolo con le mani fino a formare un bastoncino che andrà rigirato su sé stesso per creare il tarallo.

Questo poi va passato nello zucchero e sistemato sulla teglia. Completare l’operazione fino all’esaurimento di tutto l’impasto e poi informare la teglia a forno statico per circa 40 minuti a 170 gradi.

I taralli dolci al vino bianco sono ottimi come dessert, come snack o merenda del pomeriggio grazie alla loro consistenza croccante e golosa che piace a grandi e bambini. Ecco una variante di un prodotto, i taralli, che pensavamo esistesse solo in versione salata ma che può accontentare così anche chi preferisce il dolce.

