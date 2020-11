Clizia Incorvaia, il vestito nero scende e la tensione sale: fan in delirio – FOTO

La bellezza inarrestabile di Clizia Incorvaia ha fatto ancora scalpore tra i fan di Instagram, scatenati dall’alto delle sue performances

Visualizza questo post su Instagram -Ma quale lupo, a me fanno paura le pecore😉 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 2 Nov 2020 alle ore 5:14 PST

Non smette mai di sorprendere il fascino “illegale” che contraddistingue la showgirl Clizia Incorvaia, innamorata dell’amore vero. La testimonianza dimostrativa di una bellezza oltre confine è la piattaforma social di Instagram, dove l’ex gieffina vanta più di 500 mila follower.

Dopo l’incontro con Paolo Ciavarro all’interno della casa dei sogni del Grande Fratello Vip, Clizia vive un periodo di estasi pura. La loro eterna affinità è esempio lodevole per tante coppie del mondo dello spettacolo e non. Tutto nasce sotto i riflettori dei medìa, ma la promessa di restare uniti, anche lontano dagli occhi dei “pettegolezzi” è ciò che fa la differenza.

Il “principe” Ciavarro ha addirittura regalato un anello dal valore indecifrabile all’amata Clizia, ma questo non è certo il periodo per fare il grande passo. Ci sarà tempo per programmare la loro eterna unione, ma nel frattempo tutto è ancora una volta nella “botte” delle promesse

LEGGI ANCHE —–> Sara Quattrociocche, incontenibile sotto la doccia: bellezza senza veli – FOTO

Clizia Incorvaia, la ragazza con il “cerchietto”, immersa nei pensieri

Visualizza questo post su Instagram Questa quarentena mi ha reso una donna diversa #day4🧚 @vlady_mua Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 9 Nov 2020 alle ore 12:24 PST

Non c’è freno all’avvenenza di Clizia Incorvaia, la splendida diva della Mediaset che sta celebrando la grandezza del suo amore, in compagnia del suo principe “modello”. Al di là dei sentimenti non si risparmia affatto quando c’è da mettere in discussione l’immagine di una bellezza afrodisiaca.

Cresciuta di “pane e moda” ha deciso di coltivare questo sogno fino all’imbrunire del ritmo incandescente del suo glorioso fascino. Gestisce un “corpo” d’abbigliamento di assoluto valore, presso la Dorian Corporation che deve la sua affermazione in giro tra le maggiori piazze europee, come Madrid, Milano, Berlino, Praga e Amsterdam.

Dall’alto di questa fantastica esperienza di cui è promoter indossa spesso vestiti alla moda all’avanguardia, durante l’escalation di foto pubblicate su Instagram. La bellezza artistica dell’abbigliamento possiamo ammirarla in tutto il suo splendore nell’ultimo scatto da capogiro di Clizia, dove si assiste ad un salto di qualità incredibile, con tanto di monile a “cerchietto” al collo

LEGGI ANCHE —–> Carlo Conti e Mara Venier, covid fatale: slitta tutto. La situazione

Visualizza questo post su Instagram #day5 Scherzetto!!sono sempre la ragazza con il cerchietto♥️ @vlady_mua Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 10 Nov 2020 alle ore 5:06 PST

Il vestito nero ricamato cala dal suo corpo, mentre la tensione dei fans sale alle stelle. Clizia Incorvaia sta per scendere a compromessi con la sua sensualità e genera inconsapevolmente una standing ovation degna dei grandi eventi tra il pubblico: chapeau!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.