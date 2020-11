Carlo Conti e Mara Venier, covid fatale: slitta tutto. La situazione

Il covid continua a causare problemi anche nei palinsesti televisivi. Sembra sia impossibile per Carlo Conti e Mara Venier procedere con l’organizzazione de “Lo Zecchino D’Oro”

Non arrivano buone notizie dalla Rai che con buone probabilità non potrà procedere con uno dei programmi cult giunto alla sua 63esima edizione. Parliamo de “Lo Zecchino D’Oro” che quest’anno vedeva Carlo Conti come direttore artistico. Il programma sarebbe dovuto andare in onda i primi di dicembre, iniziando con una serie di puntate pomeridiane per terminare con una serata finale condotta proprio da Conti affiancato da Mara Venier. Purtroppo è quasi certo che questo non accadrà.

Lo Zecchino D’Oro rimandato al 2021

In un periodo come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria risulta piuttosto complicato mettere in scena programmi come “Lo Zecchino D’Oro“. Procedere in totale sicurezza è la massima priorità di tutti, per preservare la salute dei bambini coinvolti e del team di lavoro. Per questo motivo, sebbene non ci sia ancora stata la conferma ufficiale, l’annuncio di uno slittamento della messa in onda è pressoché sicuro. Si parla infatti di rimandare il tutto alla prossima primavera, nella speranza che la situazione possa risolversi o per lo meno migliorare.

La serata finale prevista sarebbe stata condotta da Mara Venier e dal direttore artistico Carlo Conti, ma proprio quest’ultimo è alle prese con un periodo non semplice. Dopo aver contratto il covid inizialmente le sue condizioni di salute erano tali da avergli permesso di condurre in collegamento la trasmissione “Tale e Quale Show“. Poi la situazione si è complicata e i sintomi sono peggiorati, come lui stesso ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram tanto da essere ricoverato in ospedale per accertamenti.

Ora Carlo Conti sembra stare meglio ed è stato anche lasciato libero di tornare a casa, ma certamente avrà bisogno del tempo per potersi rimettere in sesto.

Tutto lascia così pensare che “Lo Zecchino D’Oro” non andrà in onda, non ora. Si tratterebbe della prima volta in più di sessant’anni. Ma si tratta pur sempre di un anno davvero particolare e di una situazione che inevitabilmente porta a dover fare scelte che vanno anche a contrastare le tradizioni.

