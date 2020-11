Alberto Matano: “Ho pensato se raccontarvi o meno questa storia..”

Il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ oggi ha iniziato la trasmissione parlando di un argomento che l’ha toccato particolarmente.

Come ogni giorno gran parte della trasmissione ‘La Vita in Diretta’ viene dedicata all’emergenza coronavirus commentando la situazione in Italia e nel mondo.

All’inizio della puntata di oggi, però, Alberto Matano ha voluto parlare di una vicenda toccante che l’ha messo in difficoltà nel presentarla.

Prima di mandare in onda il servizio e aprire l’argomento fa una premessa: “Voglio raccontarvi questa storia in apertura, una storia che ho anche pensato se raccontare o meno, poi ho deciso di farlo perché mi ha molto toccato molto. Parliamo di coloro che in questo momento dobbiamo difendere di più, i nostri nonni, i nostri anziani. Andiamo ad Aci Sant’Antonio in provincia di Catania, in una struttura per anziani dove avrebbero dovuto essere accuditi e invece sono stati maltrattati. Ci sono scene che mettono i brividi».

LEGGI ANCHE –> INFERMIERA UCCIDE 8 BAMBINI E PROGRAMMA LA MORTE DI ALTRI 9. ARRESTATA.

Una vicenda raccapricciante

“Abbiamo contenuti che mettono i brividi” ha affermato successivamente Alberto Matano sulla vicenda che tanto l’ha toccato, dando poi la linea a uno degli inviati della trasmissione.

L’inviato Giuseppe Di Tommaso si è collegato in diretta da Aci Sant’Antonio e descrive la casa di riposo con scene raccapriccianti, specificando: «Gli anziani venivano vessati e curati con medicine scadute».

Nel resto della puntata il giornalista ha parlato della situazione critica del Coronavirus che sta coinvolgendo in questi giorni l’Italia e il resto del mondo, con l’inarrestabile aumento dei contagi.

Leggi anche —> Investe un uomo e lo uccide. Caccia al pirata della strada

Alcuni ospiti della puntata sono stati il giornalista del TG1 Francesco Giorgino e la conduttrice Eleonora Daniele.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.