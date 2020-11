Antonella Clerici, intima confessione: “Ho scoperto tutto a 50 anni”

Antonella Clerici pronta ad una nuova avventura televisiva e quella frase sul “secondo tempo” che rivela tutto

Questa nuova stagione televisiva segna il grande ritorno, sul piccolo schermo, di Antonella Clarici, in Rai ovviamente. La Bionda e formosa conduttrice si era allontanata per un po’ dalla televisione, dopo la fine de La Prova del cuoco, e altri progetti. Era tornata nella sua casa immersa nel verde e la sua intenzione era di tornare sì ma a piccoli passi.

Tutto stravolto per Antonellina che invece, per volere di mamma Rai, si è trovata travolta nel grande ritorno in tarda mattinata, in onda prima del tg, con un altro programma di cucina, “È sempre mezzogiorno” che sostituisce la Prova del cuoco che lo scorso anno ha chiuso i battenti.

Ma i suoi impegni non sono affatto finiti. A breve tornerà, infatti, con un altro programma che si occupa di un altro suo grande cavallo di battaglia, la musica. Si tratta di “The voice senior” nel quale si sfideranno dei protagonisti cantanti che saranno solo over 60. In onda al venerdì, appena Tale e quale show finirà.

LEGGI ANCHE –> “Spero di poter tornare presto”: Aurora Ramazzotti e il messaggio per i suoi fan

Antonella Clerici, quella frase sul “secondo tempo”

Proprio del nuovo programma Antonella ha parlato, descrivendo di cosa si tratterà e di chi sarà la giuria d’eccezione. Lo ha fatto in una bella intervista rilasciata a al settimanale Tv Sorrisi e canzoni.

Secondo Antonella quella dopo i sessanta è l’età dove “c’è la libertà di sbagliare, di fare quello che vuoi, di esprimerti e perché no, di cantare su Rai1”. E proprio parlando di questo ha rilasciato una confidenza intima su sé stessa. “È il secondo tempo della vita – ha detto – io l’ho sperimentato dopo i 50 anni” ha confessato per rivolgersi poi subito ai partecipanti del talent ne hanno più di 60, “questo è un momento in cui si ha la vera libertà”, ha svelato la conduttrice Rai.

Ma chi saranno i giudici? Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine, che si occuperanno di seguire i partecipanti nel loro percorso fino ad esibirsi con loro nella semi finale.

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano: “Ho pensato se raccontarvi o meno questa storia..”

“Loredana è l’imprevedibilità; Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi stupiranno con i loro dialoghi; Clementino è un chiacchierone e Gigi D’Alessio il cuore napoletano”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter