Il premier Giuseppe Conte ha parlato della tanto temuta ipotesi di un nuovo lockdown: a suo avviso è una possibilità che può essere scongiurata.

Proseguono le incertezze su un possibile nuovo lockdown totale. Da un lato i numeri in costante ascesa, dall’altro il timore che l’economia Italiana non riesca a reggere il colpo. A parlare dell’attuale quadro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale a La Stampa ha spiegato come procederà il Governo nel prossimo futuro.

Leggi anche —> Scontro tra virologi, per Burioni i “cimiteri sono pieni”. Bassetti è contro l’allarmismo

Nuovo lockdown, Giuseppe Conte: “Governo a lavoro per scongiurare lockdown totale“

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sente fiducioso. Le sue parole a La Stampa sono chiaro esempio di ottimismo. Per il Premier, infatti, vero è che ad oggi stiamo assistendo ad una risalita della curva, ma è vero anche che a breve questa mostrerà una flessione. Il Premier ha dichiarato: “La curva sta salendo ma mi aspetto che a breve inizi a calare“.

Conte si è poi espresso anche sul Natale: festeggiare sì, ma con prudenza. Parole che fanno eco a quelle della sottosegretaria alla Salute Zampa, che aveva dichiarato la prossima uscita di un provvedimento recante nuove misure per il periodo festivo. Non un Natale in solitaria, ma di certo festeggiamenti ridotti al minimo con soli parenti più stretti.

Il messaggio più importante, Conte lo lancia con riferimento all’ipotesi di un nuovo lockdown: “Il Governo è a lavoro per scongiurare il lockdown totale. La curva sale ma mi auspico che con le misure assunte tramite l’ultimo DPCM mostri una flessione“.

Non mancano considerazioni in merito al vaccino. Il Premier ha dichiarato che a breve vi sarà un incontro con il Ministro della Salute Speranza atto a stilare un piano per la distribuzione delle dosi di vaccino. Saranno, quindi, ha affermato resi noti a tutti i cittadini i criteri di somministrazione. “Stiamo completando –ha proseguito– il piano attuativo che ci consentirà di distribuirlo in totale efficienza e sicurezza“.

Sul piano economico il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato che tutte le misure di sostegno stanziate dal Governo non sono esigue. Il Premier, ha riferito a La Stampa, di essere pronto ad intervenire per aiutare tutti quelli che a causa della pandemia patiranno ulteriori perdite. Questo ad ogni costo, compreso uno “scostamento sul 2021 ed operando una revisione del tendenziale sul 2020“.

Leggi anche —> De Magistris sfida il governo e annuncia: “Adotterò provvedimenti clamorosi”



Quanto alla stabilità di Governo, il Premier rassicura: “Pochi giorni fa abbiamo avuto un vertice con la maggioranza. Da quest’ultimo è emerso un piano d’azione comune che consentirà di rinnovare la volontà di portare avanti il Paese e portare a termine tutte le riforme di cui necessità“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.