Sara Quattrociocche, incontenibile sotto la doccia: bellezza senza veli – FOTO

Scatto sotto la doccia pieno di sensualità per Sara Quattrociocche, la stella nascente dei social network che ha fatto innamorare gli utenti

Visualizza questo post su Instagram #buongiorno Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche) in data: 5 Nov 2020 alle ore 11:49 PST

Una web influencer dal fascino incontaminato come Sara Quattrociocche è davvero una “ricchezza” naturale in ambito social. I follower di Instagram si ritengono sempre soddisfatti quando “mamma” Sara si cimenta in uno dei spettacoli dimostrativi del suo esorbitante aspetto fisico.

Da quando frequenta più assiduamente la sua bellezza sotto i riflettori ha davvero pochi rivali attorno a sè. Dall’alto di questo suo inimitabile pregio non ha un curriculum molto conosciuto nel mondo dei social network, ma gli scatti con pose osè che regala nel mondo della tecnologia digitale hanno il consenso di molti beniamini.

Nonostante non abbia riscontrato (qualcuno crede ancora per poco) cenni di celebrità acquisiti dietro le telecamere del piccolo o grande schermo nazionale, Sara si è già guadagnata una buona “fetta” di influencer, nel vastissimo mondo di Instagram

Con i suoi 450 mila likes ha scavalcato la classifica generale delle web influencer più sexy e cliccate al mondo, finendo per guadagnare la posizione numero 740

Sara Quattrociocche, lo “scatto” decisivo verso la gloria

Visualizza questo post su Instagram #buonaserata Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche) in data: 8 Nov 2020 alle ore 1:04 PST

Se non fosse per la mancata “chicca” di celebrità attorno alla sua figura di campionessa di bellezza del web, ora probabilmente ne staremmo parlando all’infinito. Sara Quattrociocche, dal “basso” della sua avvenenza ha fatto il passo più lungo della sua gamba.

Naturalmente il tripudio di likes e la standing ovation via social hanno fatto più “rumore” di quanto si possa pensare. L’obiettivo della telecamera ha sancito il suo verdetto definitivo, quando ha immortalato il fondoschiena da “urlo” di Sara e un bagaglio di curve da infarto fulminante.

Ma questa volta lo scatto sotto la doccia, senza veli fa venire davvero i brividi in ogni zona del corpo, per i follower, allibiti dall’ennesima performance “monstre” di Sara. Peccato solo per quell’asciugamano che copre in parte una sensualità degna di nota!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche) in data: 10 Nov 2020 alle ore 12:49 PST

Ma i follower si accontentano e riempiono di apprezzamenti accattivanti, l’iniziativa sexy di Sara Quattrociocche: “Notte favolosaaaaaaaaaaaaaaaa ❤️❤️🤗😍😘; Bellissima buona serata 🔥🔥🔥; Belissima Sara. Donna molto bella ❤️❤️”



