Carlo Conti, la sorpresa della moglie al suo arrivo a casa

Carlo Conti è tornato finalmente a casa e ad aspettarlo c’era tutta la sua famiglia. Sua moglie gli ha preparato una sorpresa emozionante

Per Carlo Conti il peggio sembra essere passato, è appena uscito dall’ospedale dove era ricoverato dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate, ed è tornato a casa dalla sua famiglia. E’ stato proprio il conduttore ad annunciare le sue dimissioni su Instagram ringraziando tutti i suoi fan che lo hanno supportato in questo momento particolare. “Verso casa!!! Home sweet home! Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!” sono le sue parole e poi ha scritto: “State attentissimi!”.

Carlo Conti che sorpresa ha ricevuto dalla moglie?

Per Carlo Conti il ritorno a casa è stato fantastico, ad accoglierlo la sua famiglia e sua moglie che gli ha preparato una sorpresa. La donna gli ha preparato una torta di mele per rendere ancora più piacevole le dimissione del conduttore che dopo una settimana all’ospedale, ora è pronto a tornare in pista.

Il post della moglie del presentatore di Tale e quale show è veramente commovente, oltre alla foto della torta ha voluto sottolineare che ancora una volta non ci si può abbracciare e bisogna fare delle rinunce. “Questa cosa mi distrugge” ha scritto. Intanto il pubblico lo aspetta, anche se a distanza, a condurre la prossima puntata del reality show venerdì sera. Carlo Conti accontenterà i suoi fan?

