Elisa De Panicis, il costume cede e mostra il dettaglio piccante – FOTO

Elisa De Panicis, dalle spiagge del Messico all’incidente sexy. Il costume non trattiene le forme, pericolo infarto in arrivo.

Elisa De Panicis con le sue foto fa sognare: panorama mozzafiato – le foto sarebbero scattate a Tulum Beach, Messico – e un fisico che manda in estasi i follower della giovane influencer. L’occhio più attento noterà il costume a rischio incidente: un bikini rosa che a quanto pare non riesce a trattenere il seno della De Panicis. Il costume infatti non sopporta la gravità del seno prorompente di Elisa e sembra a rischio cedimento. Lo stesso dicasi per lo slip; il lato B bello e tondeggiante di Elisa mette a dura prova lo slip che lascia spazio al vedo non vedo che piace al popolo del web.

Elisa De Panicis, lo scatto conturbante della modella italiana

