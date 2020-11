Elisa Isoardi e lo sfogo sul suo profilo Instagram: “Il tempo non torna più”. Lo scatto che ha pubblicato sui social ha fatto impazzire i suoi numerosi fans che l’hanno riempita di likes

Elisa Isoardi è una delle protagoniste indiscusse di Ballando con le Stelle. Non è stato di certo un percorso facile per l’ex de La Prova del Cuoco aveva cominciato questa esperienza con tanto entusiasmo, avrebbe finalmente potuto farsi conoscere per la persona che è al di là della sua vecchia storia con Matteo Salvini, ma nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare ad esibirsi in pista per un infortunio al tendine.

Elisa Isoardi e lo scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i fans: “Il tempo non torna più”

Dopo gli esami radiografici e la riabilitazione, i due hanno deciso di riaccendere i motori e a ripartire. In diretta su Instagram, dopo aver trascorso un weekend al mare, ha rivelato che torneranno presto in una diretta insieme a Raimondo Todaro. Il ritorno in pista ci sarà sabato prossimo e tutti non ci stanno nella pelle. Tra l’altro ha ringraziato i fans per tutto il sostegno che le hanno sempre dimostrato e loro non hanno esitato a ringraziare lei per le emozioni che ha regalato con la sua presenza nel programma.

Poi, all’improvviso, riceve un collegamento speciale in diretta: Paolo Conticini arriva all’improvviso stupendo tutti i suoi followers. I fans non sapevano dell’affetto che lega l’attore alla ex di Matteo Salvini.