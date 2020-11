La implacabile e minacciosa Sorvegliante de ‘Il Collegio’ ha un messaggio rivolto direttamente a Josè Alberto, figlio di Amadeus e Giovanna.

Visualizza questo post su Instagram Messaggio per José 😬#attenzione #lasorvegliante #ilcollegio Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 10 Nov 2020 alle ore 1:07 PST

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. La nota coppia del mondo dello spettacolo italiano aveva chiamato così il ragazzo in onore di Josè Mourinho.

Infatti Amadeus è da sempre un fervente tifoso dell’Inter, ed ai tempi proprio Josè Mourinho ricopriva il ruolo di allenatore del club nerazzurro. Lo Special One ed il presentatore televisivo originario di Ravenna si conobbero a bordo di un aereo diretto in Portogallo. Fu un omaggio molto bello quello rivolto ad uno dei mister più vincenti della storia del calcio. Ora proprio all’undicenne Josè arriva un messaggio particolare, pubblicato sul profilo Instagram dei suoi genitori.

Amadeus, il messaggio ‘severo’ per il figlio: “Ma tu lo fai il letto?”

Giovanna Civitillo ed Amadeus condividono infatti lo stesso account. Il messaggio è di quelli da far stare belli dritti. Giunge direttamente dalla Sorvegliante de ‘Il Collegio’. La temutissima figura, parte integrante del reality show della Rai che si svolge tra le mura degli istituti scolastici, rimbrotta l’adolescente. E ricorda lui come i suoi celebri genitori si aiutino in casa.

“Tu invece ti rendi utile? Guarda che se non righi dritto io lo vengo a sapere”. Di fronte ad una minaccia così anche il più discolo degli alunni ci penserebbe su due volte ad assumere certi comportamenti. Paura!