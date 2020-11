Alice Basso in abito lungo rosso, una diva anni Venti. Affascinante – FOTO

Nuovi scatti per la bella veneziana Alice Basso che oltre ai tatuaggi ha anche un animo sensibile ed elegante, come le foto pubblicate in abito rosso

Alice Basso è un influencer di Dolo nel veneziano, star di Instagram dove grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia ha conquistato i suoi follower. È innegabile che si tratti di una sexy mamma, madre di due bambini Brando e il piccolo Morgan avuti dal compagno deejay Marco Ferrucci di 23 anni più grande di lei.

Lei ama rendere partecipi tutti delle sue giornate fatte di compiti, workout, pulizie, consigli di economia domestica e prodotti alimentari. Lo fa però sempre con molta intelligenza e mai con aria di esibizionismo che molto spesso contraddistinguono le influencer di turno che ormai spopolano sul web come funghi dopo un temporale.

Ieri ci ha reso noto nelle stories che ha collaborato nei giorni scorsi con alcuni grandi fotografi e che nelle prossime settimane ci farà vedere le post produzioni che sono state create.

A piedi nudi in mezzo ai fiori, Alice Basso conquista i fan