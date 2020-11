Valentina Ferragni distesa sul letto, in rosa: “Il mio segreto di seduzione”

Valentina Ferragni, sorella minore della popolare influencer Chiara, pubblica uno scatto colmo di serenità sul suo profilo Instagram. Relax sul letto

Periodo sereno per Valentina Ferragni, sorella minore della popolare influencer, Chiara. Nonostante sia iniziato un periodo di nuovo lockdown in Lombardia (regione rossa), dove risiede, lei non lo teme. Ha festeggiato giusto ieri 7 anni d’amore con Luca Vezil, anch’egli un modello e influencer.

La coppia è apparsa affiatata e innamoratissima negli scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Valentina ha mostrato una serie di scatti ai propri follower, ripercorrendo tappa dopo tappa, anno dopo anno, i momenti più belli della loro storia. Si è profusa in un lunghissimo messaggio, carico d’amore per il suo Luca: “Dal momento in cui ti ho visto per la prima volta, lo sai già, mi sono detta: “E’ questo è l’uomo della mia vita”. E sì, sei l’uomo della mia vita, il futuro padre dei miei figli, il mio migliore amico, il mio compagno di lavoro, la mia metà. Voglio restare con te finché non saremo grigi e vecchi.”

Visualizza questo post su Instagram

Non da meno è stato Luca Vezil, che ha festeggiato il 7° anniversario con Valentina usando queste parole: “Abbiamo combattuto, vissuto e amato in modo tale da cambiare noi stessi al punto da essere perfetti l’uno per l’altra. Ancora una volta, è questo che dovrebbe significare l’amore.”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Roberto Parli confessa la fine del matrimonio con Adriana Volpe: “Ecco le mie ferite”

Valentina Ferragni. Il lockdown non ferma la sua carriera da influencer