Roberto Parli confessa la fine del matrimonio con Adriana Volpe: “Ecco le mie ferite”

La fine del matrimonio tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli è ormai una certezza. Lui rompe il silenzio e ammette tutto

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli sono arrivati al capolinea con il loro matrimonio. L’aria di crisi si vociferava da tempo, poi lo scorso numero di “Chi” ha dato per certo che il matrimonio per i due fosse finito davvero.

Nessuno di loro ha smentito e anche Pari dal suo profilo Instagram ha confermato che la rottura c’è e pesa molto.

Sono stati gli utenti a chiedere informazioni all’imprenditore di origini svizzere sulla sua storia d’amore con la conduttrice televisiva. Lui non si è risparmiato e ha risposto facendo intendere che le cose non vanno per nulla bene e che la fine del matrimonio non è di certo indolore.

E ha trovato anche il modo di fare chiarezza su quel chiacchiericcio che dalla partecipazione della Volpe al Grande Fratello Vip non si è mai chiuso, la possibile tresca con il modello Andrea Denver.

Adriana Volpe, Roberto Parli e le risposte su Instagram

Roberto Parli ha risposto agli utenti che gli chiedevano informazioni sulla fine del suo matrimonio con Adriana Volpe. Ha usato toni anche un po’ piccati ma ha solo detto la verità.

A chi ha insinuato che lui possa essere stata la causa della rottura ha detto “Tu cosa sai e chi sei?”. Poi una riflessione importante sulla vita in generale e sulla loro lunga relazione: non si “giudica in 3 mesi ma in 14 anni” invitando a chi parla solo per aver visto Adriana al GF a capire che “la vita reale” è un’altra cosa.

Poi una frase dura ma emblematica. “Famosa di cosa? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”.

Una frase che non lascia dubbi. Descrive anche se in breve tutta la sofferenza di un momento così duro per tutta la famiglia e in particolare per la bambina.

