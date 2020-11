Federica Pellegrini torna in acqua: la grinta di una leonessa – FOTO

Federica Pellegrini omaggia il suo ritorno in vasca con un meraviglioso scatto sui social. Più grintosa che mai.

Federica Pellegrini torna in acqua dopo il breve stop dovuto al Coronavirus. Circa un mese, fa la campionessa di nuoto è risultata positiva al tampone, proprio alla vigilia della sua partenza per la ILS (International Swimming League) di Budapest. Un fatto che ha creato non pochi danni al team italiano, di cui la nuotatrice è capogruppo e che è dovuto partire senza di lei alla volta dell’Ungheria. Gli Aqua Centurions – così si fanno chiamare – hanno dovuto disputare alcune gare da soli, prima che il secondo tampone della campionessa risultasse negativo.

Federica Pellegrini, la grinta di una leonessa