Beautiful, anticipazioni puntate 12 novembre: Bill ha un piano

Beautiful, antiipazioni 12 novembre: Ridge sta ancora facendo i conti con la verità di Thomas. Nel frattempo Bill ha in mente un piano per incastrarlo.

Ridge è furioso. Dopo aver scoperto che Thomas è coinvolto nella morte di Emma, lo stilista non sa come affrontare la situazione. Brooke aveva ragione: Thomas è pericoloso e va fermato, ma per Ridge la cosa non è così semplice. Nel corso dell’ultima puntata la sua rabbia è divenuta pietà per suo figlio e poi senso di colpa e rimorso verso se stesso. Nel frattempo Bill ha un piano ed è disposto a tutto per metterlo in atto.

Beautiful, anticipazioni 12 novembre: Ridge è sconvolto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge deciderà di non abbandonare Thomas. Suo figlio ha sbagliato, ma rimane sempre il suo “bambino”, nonostante sia cresciuto. Proprio per questo Ridge farà di tutto per evitare che finisca in prigione. Nel frattempo lo stilista verrà incontro alle richieste di un altro genitore, Shauna, che gli chiederà aiuto per scagionare sua figlia. In fondo Flo ha collaborato con la polizia: merita anche lei una seconda possibilità.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Bill spiegherà a Brooke il suo piano. Il ricco magnate ha intenzione di indagare sulla morte di Emma e vuole farlo tramite le registrazioni GPS della macchina di Thomas. Per farlo, però, ha bisogno di stringere un patto segreto con Brooke. Non sa ancora che Thomas ha cancellato i dati GPS.

