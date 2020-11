La splendida Alice Campello parla della vicenda sul suo profilo personale Instagram. E c’è anche tanto di apposito scatto allegato.

Figura stabilmente nella top 10 delle influencer più amate e seguite in Italia, la bellissima Alice Campello. E la moglie di Morata di motivi per farsi benvolere riesce sempre a darne. Tra i suoi contenuti più recenti resi pubblici su Instagram figurano degli scatti molto dolci.

Protagonisti sono i suoi figli, e nell’ultimo in particolare la 25enne originaria di Mestre, in provincia di Venezia. Lei annuncia di avere trovato un nuovo ‘fotografo’. Si tratta di uno dei suoi due gemellini. Loro sono Leonardo ed Alessandro, nati nel luglio del 2018. Ai quali ha fatto seguito di recente il piccolo Edoardo, nato lo scorso 29 settembre. Proprio nel periodo in cui suo marito Alvaro aveva avuto modo di potere fare ritorno alla Juventus dopo essere stato prima al Real Madrid, poi al Chelsea e poi all’atra squadra della capitale spagnola, l’Atletico.

Alice Campello, bellissima e con un sorriso magnifico

Le qualità di fotografo del gemellino sono notevoli. La mamma viene ritratta da un più che comprensibile bassa altezza, con un bel sorriso ad abbellirne ancora di più il viso. Ci sono tre fotografie realizzate in un parco di Torino. Lei è veramente incantevole e gli ammiratori la riempiono di bei messaggi. Per quanto riguarda Morata, il suo ritorno alla Juventus ha rappresentato un bel momento per la carriera. Ai tempi dell’addio, consumato nell’estate del 2016, sia lui che i tifosi bianconeri ci rimasero molto male.

