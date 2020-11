Andrea Zelletta e Dayane Mello, accuse gravi: scoppia il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando qualcuno fuori da Cinecittà ha cominciato ad urlare

Caos al Grande Fratello Vip per diverse voci che sono arrivate da fuori dalla casa. Succede spesso che le persone arrivano fuori la casa più spiata d’Italia e urlano messaggi ai ragazzi in giardino: loro non devono assolutamente avere contatti con l’esterno e sapere cose, infatti quando accade gli autori mettono subito la musica per coprire le voci che arrivano. Anche oggi è successo per ben due volte: mentre la prima volta è arrivato un messaggio carino per Stefania Orlando, al secondo giro non sono stati così fortunati. O almeno, non lo sono stati Andrea Zelletta e Dayane Mello.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e Dayane Mello insultati da fuori dalla casa

Erano tutti in giardino ad aspettare che il pranzo fosse pronto, quando all’improvviso qualcuno ha urlato: “Andrea e Dayane siete falsi, non siete veri“. Non erano mai arrivati messaggi negativi e si sono gelati tutti. Stefania ha cercato di mediare e rassicurare Andrea, dicendo che probabilmente hanno sentito male e che nessuno andrebbe fuori dalla casa per dire cose brutte, ma tutti gli altri sono convinti di aver sentito bene ed erano in tanti ad essere presenti al momento delle urla.

