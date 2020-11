Da Federica Fontana giunge un post ‘consolatorio’ rivolto a tutti i suoi followers. Quello che la bionda brianzola pubblica è eloquente.

Visualizza questo post su Instagram Dove vorrei essere… tu dove sei con la mente? Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 11 Nov 2020 alle ore 12:03 PST

L’estate è ben lontana ormai, ma per Federica Fontana è sempre il momento di ricordare quelli che sono i bei momenti vissuti al mare. La showgirl, che oggi si dedica soprattutto a fare la mamma a tempo pieno pur non disdegnando diverse proficue collaborazioni, fa vedere uno scatto che la ritrae da sola.

In questa immagine lei si trova al mare ed è inquadrata di spalle. Nella descrizione scrive che è proprio lì che vorrebbe trovarsi. E poi chiede ai suoi followers dove vorrebbero stare. La risposta di tanti è ovunque, purché non ci sia la pandemia. Purtroppo però è difficile trovare un posto in tutto il mondo che non abbia a che fare con il virus. Tranne poche eccezioni, rade e purtroppo tutte non alla mano, in tutto il pianeta l’epidemia sta facendo sfaceli, tra nuovi contagi e vittime registrate ogni giorno in migliaia e migliaia di unità.

Federica Fontana, dimenticare i problemi con i ricordi

Visualizza questo post su Instagram Kiss💋 #buongiorno Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 9 Nov 2020 alle ore 11:46 PST

Si spera che una cura possa giungere presto. E sembra che la strada intrapresa sia quella giusta, dopo l’annuncio di un vaccino definito “efficace al 90%” da parte di uno studio congiunto tra una azienda di farmaceutica statunitense ed una tedesca.

Visualizza questo post su Instagram È una questione di equilibrio… #dirtydancing Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 8 Nov 2020 alle ore 11:51 PST

Così anche Federica Fontana potrà postare contenuti di gioia e di felicità che possano riguardare il presente anziché il passato. La speranza è che per la fine del 2022 possa tornare una qualche parvenza di normalità.