Jasmine Carrisi, un po’ romantica e un po’ vamp: che splendore – FOTO

Jasmine Carrisi in tenuta da teenager fa sognare il web. Jeans, felpa e posteriore in vista regala un momento di estasi

Visualizza questo post su Instagram ❤️ @thevoice_italy Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 10 Nov 2020 alle ore 8:23 PST

Jasmine Carrisi giovane, bella e frizzante, è pronta al suo debutto in tv. La primogenita di Al bano Carrisi e Loredana Lecciso si fa sempre di più notare sui social e a breve ci sarà anche un altro grande passo per lei.

Soli 19 anni e già conosciutissima grazie al cognome importante che porta ma le più volte ha detto di non volerlo sfruttare come un trampolino di lancio. Ha seguito le orme di papà Al bano dedicandosi alla musica e alcuni mesi fa è uscito il suo primo singolo. Uno stile tutto diverso dalle melodie del cantante di Cellino San Marco ma di certo molto apprezzato sul web.

E ora accompagnata, sempre da papà, Al bano si dedicherà ad una nuova esperienza, sempre in musica ma come giudice e coach. Jasmine Carrisi sarà, infatti, parte della giuria di “The voice senior”, il programma dedicato ai talenti musicali over 60 condotto da Antonella Clerici, in onda il venerdì sera appena Tale e quale show finirà.

Giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Jasmine insieme ad Al Bano che si occuperanno di seguire i partecipanti nel loro percorso fino ad esibirsi con loro nella semi finale.

LEGGI ANCHE –> Lucia Javorcekova, il doppio dettaglio sensuale: scatti illegali su Instagram – FOTO

Jasmine Carrisi: jeans, felpa e lato B in evidenza

Visualizza questo post su Instagram hey shawty Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 11 Nov 2020 alle ore 4:58 PST

Jasmine Carrisi si diverte su Instagram con i suoi scatti sempre belli e sognanti. Del resto non dobbiamo dimenticare che anche se è popolare e seguitissima per via del suo cognome è pur sempre una ragazzina che ha voglia di mostrare tutta la sua solarità e bellezza.

L’ultimo scatto che ha postato su Instagram la mostra in tutta la sua spensieratezza. Addosso jeans un po’ strappati, una felpona e lo sguardo sognante rivolto verso l’altro. Capelli biondissimi che le cadono dietro la schiena, trucco deciso sugli occhi chiari per metterlo in risalto e alle spalle un panorama bellissimo.

Posteriore leggermente in fuori per va della posa e nulla di più. Una foto come tante di quelle che si trovano sulle bacheche delle teenager di oggi che amano fotografarsi e farsi apprezzare.

LEGGI ANCHE –> Monica Bellucci provocante, tra le braccia di un lui seminudo: apoteosi di bellezza – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🍬 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 5 Nov 2020 alle ore 3:40 PST

Ma lei ha quel quid in più che la porta sulla cresta dell’onda. C’è quel Carrisi che la eleva e la porta sotto la lente di ingrandimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter