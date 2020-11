Laura Pausini, il tailleur verde apre alla sensualità: “Ringrazio…Grazia” – FOTO

Altro grande successo mediatico per Laura Pausini, elegante, sensuale e colorata di verde: i fan sognano il grande ritorno sul palco

Da brividi la performance alla moda di Laura Pausini, la cantante di Faenza che seppur lontano dai palcoscenici dei grandi eventi riesce sempre e comunque a farsi apprezzare. Sono diverse le tonalità alla moda, grazie alle quali si ritaglia il tempo libero.

Con lo spirito supersonico e incontrollabile è capace di dare la giusta spinta ai follower per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Giorni fa la cantante di origini toscane ha celebrato con evidente emozione e gioia il compleanno di Lila, il “fido” di casa Pausini che accompagna da due anni a questa parte la sua quotidianità.

Ma Laura non ha pregiudizi, ne fà della sua vita uno scarto tra le persone che incontra. Tutti i suoi amici sono sullo stesso piano, imprescindibili, così come lo è lei per loro. Una delle sue fan napoletane si è esibita ultimamente con uno dei suoi meravigliosi brani musicali, dispensando approvazioni persino dalla stessa Laura

Laura Pausini: “Una nuova sfida che stimola la mia creatività”

Dopo aver dedicato ampio spazio ai follower, Laura Pausini è tornata a dimostrare al pubblico che l’apprezzamento non si ferma alla musica dei giorni nostri. Da oggi, la cantante di Faenza dimostra di avere una grandissima affinità con i “piaceri” della moda.

Grazie alla sua immensa creatività è risucita a strappare le attenzioni di un brand “magazine” molto conosciuto in Italia. Si tratta del marchio “Grazia“, che ha in una delle ultime edizioni ha dedicato ampio spazio alla doppia versione rock e angelica di Laura Pausini.

La protagonista del palcoscenico dei grandi eventi ha dedicato diversi particolari all’interno delle riviste del settimanale, coinvolgendo personaggi celebri, del calibro di Ambra Angiolini, Mika e Sophia Loren, con la quale ha scambiato anche due chiacchiere.

Dal “basso” di questa indimenticabile avventura, lontano dai riflettori, Laura ha deciso di ringraziare i componenti del cast di “Grazia” con un’immagine che apre i “pori” della sensualità.

Il tailleur verde alla moda scopre una parte del suo corpo che fa sognare i fan, oltre a rappresentare una delle tante anteprima del suo progetto editoriale. E voi invece cosa ne pensate del lancio inaspettato di questa nuova sfida?

