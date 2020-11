Sara Croce, il fondoschiena in primo piano: una visione celestiale – FOTO

Sara Croce, che visione celestiale: davanti allo specchio, con un cmpleto intimo total red, incanta con un fondoschiena da urlo, foto.

Visualizza questo post su Instagram ❣️ Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 11 Nov 2020 alle ore 10:13 PST

Uno spettacolo vietato ai minori è quello che regala Sara Croce ai suoi followers posando davanti allo specchio con un solo completo intimo total red. In una stanza, probabilmete d’albergo, scelta come location per uno shooting fotografico, Sara Croce fa un regalo di Natale in anticipo a tutti i suoi followers che, di fronte alla perfezione del suo fondoschiena, devono sedersi per non svenire.

Quello della modella è un fisico statuario con cui, dopo aver incantato vestendo i panni di madre natura, ha fatto lo stesso entrando nel cast di Avanti un altro. In attesa di rivederla in tv, i fans non perdono di vista i suoi profili social dove, ogni giorno, pubblica foto davvero mozzafiato e che non lasciano indifferenti.

Sara Croce con un solo asciugamano addosso: spettacolare