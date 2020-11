Wanda Nara, due cavalli per lei e un primo piano da paura – Foto

Wanda Nara si gode la dolce compagnia di due cavalli e regala un primo piano da paura ai suoi fedelissimi fans, foto.

A Parigi, Wanda Nara si gode una giornata all’aria aperta con due cavalli bellissimi di appare molto innamorata. Un cavallo bianco e uno marrone per la moglie di Mauro Icardi che, per la sua giornata da cavallerizza, sfoggia un look adatto all’occasione mettendo in evidenza il suo primo piano.

I capelli raccolti in una coda disordinata con due ciuffi che le cadono lateralmente sul viso, rendono il viso di Wanda incantevole. Amante degli animali, la Nara nasconde dentro di sè tante personalità. Oltre alla parte sensuale e sexy che è solita sfoggiare nella maggior parte delle foto che pubblica sui sociale, ha anche una parte dolcissima, emotiva e materna che tira fuori soprattutto quando è con il marito, i figli e i suoi adorati animali.

Wanda Nara in bikini a bordo vasca: il fondoschiena toglie il fiato

Dopo il tempo trascorso con gli animali, in mezzo alla natura, Wanda Nara si è concessa un momento dir elax. In bikini, a bordo piscina, si gode il silenzio e un po’ di coccole con cui si rigenera prendendosi cura anche del proprio corpo. Lo slip lascia scoperto il fondoschiena che toglie il fiato a tutti i fans che restano a bocca aperta di fronte a tanta bellezza.

Con il riflesso dell’acqua, Wanda si mostra con la posa di una sirena mentre si gode l’invenro tra le mura di casa. Anche a Parigi sono in vigore delle rigide misure di restrizione che il Governo ha adottato per controllare la pandemia.

Wanda, così, trascorre la maggior parte del suo tempo a casa non rinunciando a coccolarsi un po’ con un bagno nella zona relax della sua casa. Bellissima, con un sorriso appena accennato che si lega dalla curva delle labbra, Wanda non smette di stupire.

Belle come la mamma sono anche Francesca e Isabella, le bimbe nate dal suo amore con Mauro Icardi e che mamma Wanda ha immortalato nella foto che vedete qui in alto scattata durante il tempo trascorso con gli animali.

