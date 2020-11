Michela Quattrociocche, mai così elegante: sguardo da sogno – Foto

Michela Quattrociocche mai così elegante: vestito lungo, totalmente coperta, ma bastano un sorriso e uno sguardo per far sognare, foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 11 Nov 2020 alle ore 12:06 PST

Elegante e raffinata, Michela Quattrociocche è un sogno con un vestito totalmente coprente e che non lascia assolutamente nulla alla vista dei suoi followers che, dell’attrice, amano in particolare il sorriso e lo sguardo profondo e penetrante. Sguardo e sorriso che bastano alla Quattrociocche per sbaragliare la concorrenza ed infilarsi nel cuore del pubblico.

Non c’è foto in cui la Quattrociocche non appaia bellissima. Una bellezza che è insita nella personalità dell’attrice che, pur proteggendo la propria vita privata, regala spesso ai fans foto della sua quotidianità.

Michela Quattrociocche: giacca di pelle senza niente addosso, che spettacolo mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Quando fai quello che fanno tutti gli altri diventi come tutti gli altri .. Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 5 Nov 2020 alle ore 8:20 PST

Non solo elegante. Michela Quattrociocche non delude mai e anche con un semplice jeans e una giacca di pelle aperta, indossata senza niente addosso, è uno spettacolo della natura. “Quando fai quello che fanno tutti gli altri diventi come tutti gli altri“, scrive l’attrice che ha sempre scelto ciò che riteneva giusto per sè senza seguire le mode del momento.

Mai banale, bellissima, intelligente, indipendente e libera, la Quattrociocche difende il proprio essere mamma e donna. Innamorata delle figlie Aurora e Diamante nate dal suo matrimonio con Alberto Aquilini, ora che le bambine sono cresciute, pubblica anche foto in sui appare in loro compagnia.

Insieme alle sue “signorine” torna ad essere a sua volta bambina godendosi la bellezza di vedere crescere le sue piccole donne.

Nella foto qui in alto è insieme alla sua secondogenita, la piccola Diamante, nata sei anni fa e a cui ha augurato buon compleanno in un modo davvero speciale. Sempre accanto alle sue piccole, come tutte le mamme, è pronta a sostenerle sempre e comunque, qualunque scelta facciano nella loro vita.

