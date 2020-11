È veramente pazzesca Elisa De Panicis in due clip nelle quali si fa ritrarre così. Con un corpo magnifico e che supera la perfezione.

Chi non vorrebbe fare come Elisa De Panicis. La bellissima influencer attualmente si trova in Messico e sta pubblicando da qualche giorno degli scatti realizzati dalla spiaggia di Tulum. Con lei c’è anche la sua amica speciale, Mila Suarez, con la quale la 28enne brianzola ha dimostrato di avere una affinità speciale.

Leggi anche –> Karina Cascella meravigliosa con un abito corto e stivali al ginocchio-FOTO

Lei è un incanto e tra i suoi ultimi contenuti ci sono due brevi clip. La De Panicis qui si fa vedere con indosso un costume fatto di lustrini. Un qualcosa che in realtà, più che nascondere, accentua. E mette in risalto le curve della ex gieffina, che sa sempre come fare per fare provare bollenti, roventi spiriti ai suoi ammiratori. Sempre conturbante, Elisa si gode la sua vita fatta di viaggi nei quali molto spesso unisce l’utile al dilettevole.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini: la mano del marito finisce lì – FOTO

Elisa De Panicis, il costume mostra tutto

Visualizza questo post su Instagram El mejor arcoíris 🌈 de mi vida 😍 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 10 Nov 2020 alle ore 6:43 PST

Infatti per lavoro la ragazza deve spesse volte montare in aereo per posare per questa o quella campagna pubblicitaria. Il più delle volte in località esotiche. Dove anche a novembre inoltrato può togliersi di dosso tutti i vestiti ed indossare un costume da bagno, il più delle volte praticamente invisibile. La sua è una vita bellissima, ma per arrivare ad avere quello che ha, Elisa si è data tanto da fare sin da ragazzina.

Leggi anche –> Alessandra Gilioli fantastica in un completino bianco di lana – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Playita Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 10 Nov 2020 alle ore 3:29 PST

La sua infanzia ed adolescenza le ha vissute in Spagna e li ha avuto modo di partecipare ad alcune trasmissioni televisive. Poi è riuscita a coltivare la sua immagine grazie anche ad un aspetto fisico da sogno. Ed oggi Elisa è una delle influencer più ammirate che ci siano.