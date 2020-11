Martina Stella, gonna cortissima e tacchi vertiginosi: che gambe – FOTO

Martina Stella spiazza tutti con una serie di foto che la mostrano in tutta la sua bellezza. Biondissima e sexy fa impazzire

Martina Stella ritorna su Instagram in tutto il suo splendore. Una venere bionda che piace tantissimo al suo pubblico, in tv come al cinema, ma anche sui social. La bella attrice, infatti, è seguitissima e vanta uno stuolo di 481 mila followers che la seguono incessantemente.

Le sue foto sono tutte frizzanti e mai banali. È piaciuta molto quella che la ritrae insieme alla figlia sul set di Gente, entrambe sono in bikini. Ricorda quanto le due si siano divertite a scattare quelle foto. Nella didascalia scrive: “In questi momenti difficili a volte può fare bene pensare ai ricordi belli dell’estate. Qui con la mia dolce Ginny”.

Non si abbatte Martina e pensa alle cose belle, e quale cosa più bella se non la figlia, di 8 anni nata dal legame con l’ex compagno Gabriele Gregorini.

Oggi però Martina è legata con Andrea Manfredonia, procuratore calcistico e titolare di un’agenzia di management sportivo. I due si sono sposati e la piccola Ginny vive molto bene questa cosa. Ma i messaggi di positività di Martina Stella non finiscono. Oggi ne ha lanciato un altro con una serie di foto favolose.

Martina Stella, allegra tra i tavoli della Capitale

“Stiamo vivendo un momento difficile, ma rimane forte la voglia di portare avanti i propri progetti 😊 Siete d’accordo con me?👇”.

È così che Martina Stella scrive a corredo delle nuove foto pubblicate su Instagram. Una serie di scatti che la ritraggono molto probabilmente sul set di un nuovo progetto come lascia intendere nella didascalia. Di cosa si tratterà? Troppo presto per dirlo, lei ci rivela solo che si trova in un hotel di lusso a Roma tra i tavolini e sfoggia tutta la sua bellezza e sensualità.

Biondissima e con i capelli sciolti Martina si muove tra i tavoli dell’hotel. Prima in primo piano e poi l’obiettivo si allontana e la inquadra tutta. Stupenda nella sua eleganza e frizzantezza.

Gioca con i tavoli e si diverte a fare tante pose. Gonna corta e sbarazzina tra il bianco e il rosa, maglietta nera a maniche lunghe e dei tacchi vertiginosi.

Nello giocare alza anche le gambe e tutto scompare. Una meraviglia che lascia tutti di sasso. Gambe lunghe, filiformi e allenate. Non ci sono paragoni.

