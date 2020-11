Juliana Moreira, tra un “giretto” e l’altro incanta tutti. In fiorato è una bomba – FOTO

Ieri la bella Juliana Moreira ha partecipato al programma Guess My Age e lo ha fatto con un abito fiorato incantevole, i follower hanno apprezzato

Solo due giorni fa la bella Juliana Moreira ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto bellissimo delle sue nozze proprio il giorno del suo anniversario. Tredici anni in totale insieme con il suo Edoardo Stoppa, 10 di fidanzamento e 3 di nozze, gli Stoppeiras sono sempre più inseparabili.

La bella brasiliana Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono sposati nel 2017 con rito civile in Municipio a Milano, come abbiamo visto dopo ben 10 anni di lungo fidanzamento e due figli, Lua e Sol. La showgirl e l’inviato di Striscia si amano come il primo giorno, forse addirittura di più, e nelle pagine Instagram li ritroviamo come una delle coppie più affiatate della tv in cui i sorrisi la fanno da padrone e la complicità è innegabile.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche, mai così elegante: sguardo da sogno – Foto

Ieri, in occasione del loro anniversario Juliana Moreira ha postato una foto ricordo di quel giorno che ancora vive con tanta emozione. Lei indossava un lungo abito di tulle bianco e pizzo impreziosito da un giubbino simil chiodo con perline per rendere più rock e grintoso il look generale.

“È sempre la mia foto preferita….. 10+3 ❤️ buon anniversario Amore” scrive Juliana a corredo dello scatto che ha ottenuto 28mila like.

Juliana Moreira a “Guess My Age”, bella e informale. Sorriso da paura