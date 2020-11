Nuovo incidente sul lavoro, muore operaio di 41 anni

A Castelgomberto nuovo tragico incidente sul lavoro, morto operaio di 41 anni per un malore improvviso. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini

Ieri nuovo incidente sul lavoro a Castelgomberto, piccolo comune del vicentino. Intorno alle 14.30, subito dopo la pausa pranzo, un operaio di 41 anni è stato colto da un malore mentre era sopra un’impalcatura, inutile l’intervento imminente sia dei colleghi che del personale del Suem 118. Il malore non ha lasciato scampo, spezzando prematuramente un’altra vita.

L’allarme dei colleghi verso Contrada Brunetti, area di campagna di Castelgomberto, è stato inviato repentinamente per l’uomo di origini serbe che si era accasciato al suolo senza alcuna avvisaglia data nelle precedenti ore. La squadra di medici ha tentato tutte le manovre di rianimazione possibili per lui ma non hanno potuto che constatarne il decesso appena dopo poco il loro arrivo.

Al momento sembra escluso che si sia verificato infortunio sul lavoro all’origine del dramma. Saranno gli inquirenti ed i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 a verificare la prima ricostruzione dei fatti fornita dai colleghi.

Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della rimozione della salma dopo il nulla osta del magistrato di turno e una pattuglia di carabinieri della compagnia di Valdagno. Non sono state rilasciate le generalità dell’uomo.

Vicentino, tragico frontale auto-camper

Sempre nella giornata di ieri nel vicentino, lungo via Santa Romana, nel tratto Nove-Pozzoleone della strada provinciale 52, dove si sono scontrati un camper ed una Citroen C3. Un uomo di 71 anni, originario di Bassano del Grappa, e che era alla guida del camper è deceduto subito a causa del violento impatto frontale con l’auto che invece era guidata da una 65enne di Padova.

Al momento sembra che sia stata la donna a perdere il controllo della vettura e sbandare verso il camper provocando il tragico frontale con il camper che stava procedendo verso Vicenza.

Il medico del Suem 118 non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo, ferita invece la moglie che viaggiava con lui. La donna alla guida della Citroen è al momento in ospedale ma senza gravi lesioni.

