Pandemia, i dati delle terapie intensive: la situazione regione per regione

Ad oggi, stando al bollettino relativo all’epidemia da Covid-19, sono oltre 3mila i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani.

Intorno alle 17, come di consueto, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento che inquadra lo stato dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Dal bollettino si evincono numeri ancora in salita per quanto riguarda tutti gli indicatori, compreso quello dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Quest’ultimo dato che ieri ha superato la soglia delle 3mila unità, è quello che maggiormente preoccupa il sistema sanitario che da settimane si trova ad affrontare la seconda ondata dell’epidemia.

Covid-19, i numeri nelle terapie intensive: 89 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore

Salgono ancora i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani. Stando al bollettino odierno del Ministero della Salute, i soggetti le cui condizioni hanno reso necessario il trasferimento in rianimazione sono in totale 3.170, 89 in più di quelli che si contavano nella giornata di ieri. Un incremento giornaliero inferiore a quello di ieri (110), ma in linea con il trend di queste ultime settimane. In poco meno di un mese, difatti, i ricoveri si sono significativamente moltiplicati: basti pensare che lo scorso 12 ottobre il numero complessivo di pazienti in terapia intensiva era di 452.

La Lombardia continua ad essere la regione più colpita dal virus, anche da questo punto di vista, con quasi 800 ricoveri, circa un quarto del totale in Italia. Anche in altre zone la situazione non è delle migliori, considerato che oltre la metà delle regioni hanno superato la soglia del 30% della capienza complessiva, limite considerato come critico.

Di seguito, la mappa dei ricoveri regione per regione, secondo la tabella sanitaria pubblicata sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, giovedì 12 novembre.

REGIONE – RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA – VARIAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE

– Lombardia – 782 – +18;

– Piemonte – 348 – +8;

– Lazio – 259 – +4;

– Toscana – 256 – +10;

– Emilia Romagna – 228– +6;

– Campania – 192 – +11;

– Veneto – 213– +5;

– Sicilia – 205 – +3;

– Puglia – 145– +3;

– Liguria – 109 – +11;

– Marche – 74 – /;

– Umbria – 69 – +1;

– Sardegna – 56 – +2;

– Friuli Venezia Giulia – 47– +1;

– Abruzzo – 52 – +1;

– Bolzano – 42 – +5;

– Trento –30 – -1;

– Calabria – 21 – +3;

– Basilicata – 19 – /;

– Valle d’Aosta – 16 – -1;

– Molise – 7– -1.

Anche il numero dei decessi in queste ultime settimane è drammaticamente risalito: nelle ultime 24 ore si sono registrate 636 vittime che hanno portato il bilancio complessivo dall’inizio dell’emergenza a 43.589.

