Paola Turani: sguardo da gatta e primo piano da sogno – Foto

Paola Turani, capelli lisci, sguardo da gatta e un primo piano da sogno: l’influencer è sempre più bella e i fans perdono i sensi, foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Difficile descrivere la belleza di Paola Turani. In ogni foto che pubblica sui social, l’influencer è sempre assolutamente perfetta, ma con l’ultima foto, ha letteralmente steso i fans che, di fronte ai capelli lisci che stanno crescendo, a due occhi color ghiaccio che penetrano l’anima e che ricordano lo sguardo di un felino, non possono che inchinarsi di fronte a cotanta bellezza.

Una mora dagli occhi chiati assolutamente perfetta e spettacolare che, con classe, eleganza e raffinatezza conquista, giorno dopo giorno, sempre più fans.

La foto che vedete qui in alto, in particolare, ha letteralmente fatto impazzire i fan che si sono ritrovati tutti d’accordo nel considerare Paola una delle donne più belle.

“Sei super bellissima in ogni versione. Ammetto che con i capelli più corti, per me, eri assolutamente top!”, “I tuoi splendidi occhi risaltano un sacco con questo look”, “Sempre fine,elegante… Stupenda”, sono alcuni dei commenti dei fans.



Paola Turani e l’amico peloso: “Potremmo dormire per 14 ore”

Innamorata del marito, ma anche degli animali: Paola Turani che ha regalato ai fans sette look autunnali, si mostra spesso insieme ai suoi amici e i fans approvano non solo la sua bellezza, ma anche quella dei suoi amici a quattro zampe.

“Io e Nadine potremmo andare avanti a dormire indisturbate anche per 14 ore filate. Quante come noi?”, scrive la Turani sui social. Bellissima, elegante e raffinata, la Turani è ormai la beniamina dei suoi 1,6 milioni di followers che la ammirano non solo per l’indiscutibile bellezza, ma anche per la sua semplicità.



Riccia o liscia, con i capelli lunghi o corti, elegante o sportiva, casual o raffinata, la Turani non delude mai e le sue foto, puntualmente, conquistano migliaia di like e complimenti non solo da parte degli uomini, ma soprattutto delle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

